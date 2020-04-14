14 Апр 2020 2020-04-14T19:58:17+03:00

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В Свердловской области нашли мужчину, который ушел гулять с собакой и пропал. 44-летний Георгий Гокадзе пропал сегодня утром в поселке Сагра. Когда родственники заметили, что мужчины долго нет, они обратились в поисковой отряд «Прорыв».

Весь день мужчину искали волонтеры и сотрудники МЧС. Георгия Гокадзе нашли в лесу, недалеко от поселка. Оказалось, что мужчина заблудился.

- Нашли буквально час назад. Он был уставший, мокрый. По внешним признакам видно, что он в шоковом состоянии. Немного дезориентирован. Возможно на фоне стресса, - рассказали в ПСО «Прорыв».

Волонтеры передали Георгия Гокадзе родственникам. Они должны будут вызвать медиков, которые точно установят состояние мужчины и окажут ему необходимую помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU