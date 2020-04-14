2020-04-14T19:33:10+03:00
Общество

В Екатеринбурге остановили закупки на реконструкцию двух парков

Речь идет о сквере по улице Амундсена и парке имени XXII Партсъезда
Алина СУРИНА
Поделиться:
Будет или нет реконструировать сквер на Амундсена решится после корректировки бюджетаБудет или нет реконструировать сквер на Амундсена решится после корректировки бюджетаФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Екатеринбурге остановили закупки на реконструкцию двух парков. Речь идет о сквере по улице Амундсена и парке имени XXII Партсъезда. Конкурс на благоустройство первого остановила района администрация. Подрядчик, который будет заниматься работами уже определен, но сам тендер пока пришлось отменить из-за корректировки бюджета в сложившейся ситуации с коронавирусом.

- Требуются дополнительные расходы на здравоохранение, также нужно учесть недополученные доходы от бизнеса, - рассказала пресс-секретарь мэрии Виктория Мкртчян.

Начальная цена контракта за благоустройство сквера на улице Амундсена, на участке от Волгоградской до Бардина, составляла 50 миллионов рублей. В сквере планировался ремонт пешеходных дорожек, освещения и строительство спортивных площадок и площадок для выгула собак. Также в нем собирались установить скамейки и шезлонги.

Конкурс на благоустройство в парке имени XXII Партсъезда, который находится за Дворцом молодежи, отменили по другой причине. В пресс-службе мэрии рассказали, что конкурс остановлен по жалобе одного из участников в ФАС.

Напомним, что за реставрацию парка проголосовали десятки тысяч горожан. Согласно проекту, в парке должны были появиться зоны для прогулок, спорта и отдыха, а также велодорожки, детские площадки и оригинальные архитектурные объекты. Реконструкция парка имени XXII Партсъезда должна была обойтись городу в 253,8 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Свердловской области нашли мужчину, который ушел гулять с собакой и пропал
В Екатеринбурге остановили закупки на реконструкцию двух парков
На трассе в сторону Каменск-Уральского перевернулась автоцистерна, перевозившая 19 тонн топлива
«Это не соревнования»: свердловский губернатор опроверг слова вице-премьера Татьяны Голиковой
Губернатор порекомендовал уральским предприятиям ограничить командировки в другие регионы
Уральцев просят не работать на воздухе и быть аккуратнее на дорогах: синоптики обещают сильные дожди и мокрый снег
187 новых вагонов дальнего следования с системами обеззараживания воздуха поступило на сеть РЖД
Власти рассказали, когда введут цифровые пропуска в Екатеринбурге как в Москве
Архитекторы показали, как будет выглядеть новый торговый центр возле «Мытного двора» в Екатеринбурге
Куйвашев поблагодарил уральца, предложившего активнее штрафовать любителей погулять
Врач из Красноуфимска заразился коронавирусом от пациента
ВТБ запускает спецпроект по поддержке малого бизнеса
В Екатеринбурге из-за неправильно установленного кресла в ДТП пострадал трехлетний ребенок
Губернатор Евгений Куйвашев поручил мэрам читать его Instagram
«Галамарт» бьет тревогу: из магазина сбежали рыжие коты, хранители и талисманы сети
Как поддержат малый и средний бизнес в Нижнем Тагиле: отвечает мэрия
В Екатеринбурге поймали водителя такси, который изнасиловал 24-летнюю пассажирку
Пенсионерам из Екатеринбурга, которые сидят на самоизоляции, сохранят неиспользованные поездки по «Екарте»
Свердловским медикам вручили первую часть средств защиты, которую доставили грузом из Китая
Агент Евгения Малкина не верит, что дерзкое ограбление его дома раскроют
На ЕВРАЗ КГОКе автоматизирован процесс подготовки сырья для производства агломерата
Не снизил скорость и отвлекся: в Екатеринбурге под суд отправили водителя, из-за которого пострадал пешеход
Министр образования оценит качество дистанционного обучения на Урале
«Танки «обули» в специальные «башмаки», чтобы не повредить дорогу»: в Екатеринбурге прошла первая тренировка парада Победы
Везли на трех грузовиках: уральские таможенники перехватили 11 тысяч антисептиков и перчаток, которые пытались отправить в Казахстан
ВТБ предоставил кредитные каникулы для 40 тысяч физлиц и одобрил обращения малого бизнеса на 160 миллиардов
В Екатеринбурге перенесли «Майскую прогулку» на осень из-за коронавируса
Предложил опыт Тюмени: уральский депутат раскритиковал систему обработки подъездов от коронавируса
Свердловские сыщики завели дело по статье «Убийство» после пропажи юной тагильчанки