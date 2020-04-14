14 Апр 2020 2020-04-14T19:33:10+03:00

Будет или нет реконструировать сквер на Амундсена решится после корректировки бюджета Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Екатеринбурге остановили закупки на реконструкцию двух парков. Речь идет о сквере по улице Амундсена и парке имени XXII Партсъезда. Конкурс на благоустройство первого остановила района администрация. Подрядчик, который будет заниматься работами уже определен, но сам тендер пока пришлось отменить из-за корректировки бюджета в сложившейся ситуации с коронавирусом.

- Требуются дополнительные расходы на здравоохранение, также нужно учесть недополученные доходы от бизнеса, - рассказала пресс-секретарь мэрии Виктория Мкртчян.

Начальная цена контракта за благоустройство сквера на улице Амундсена, на участке от Волгоградской до Бардина, составляла 50 миллионов рублей. В сквере планировался ремонт пешеходных дорожек, освещения и строительство спортивных площадок и площадок для выгула собак. Также в нем собирались установить скамейки и шезлонги.

Конкурс на благоустройство в парке имени XXII Партсъезда, который находится за Дворцом молодежи, отменили по другой причине. В пресс-службе мэрии рассказали, что конкурс остановлен по жалобе одного из участников в ФАС.

Напомним, что за реставрацию парка проголосовали десятки тысяч горожан. Согласно проекту, в парке должны были появиться зоны для прогулок, спорта и отдыха, а также велодорожки, детские площадки и оригинальные архитектурные объекты. Реконструкция парка имени XXII Партсъезда должна была обойтись городу в 253,8 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU