2020-04-14T18:31:59+03:00
Происшествия

На трассе в сторону Каменск-Уральского перевернулась автоцистерна, перевозившая 19 тонн топлива

Сотрудники ГИБДД будут ждать спецтехнику, которая поставит машину на колеса, до завтрашнего дня
Алина СУРИНА
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Фото: ГИБДД Свердловской областиФото: ГИБДД Свердловской области
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На трассе в сторону Каменск-Уральского сегодня около четырех часов дня перевернулась автоцистерна, перевозившая 19 тонн топлива. Водитель грузового «Фридлайнера» справился с управлением. Сейчас сотрудниками полиции решается вопрос о том, как поставить грузовой автомобиль на колёса.

- На 30 км автодороги Каменск-Уральский - Усть-Багаряк произошло ДТП, куда незамедлительно выехали сотрудники ГИБДД Каменска-Уральского. Водитель перевозил сжиженный углекислый газ. Он не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства, - рассказали в ГИБДД Свердловской области.

Как рассказали в госавтоинспекции, утечки газа в результате аварии не произошло. Никто из людей в аварии не пострадал. Сотрудниками полиции установлено, что водитель 1973 года рождения ехал из Тольятти в Каменск-Уральский.

Фото: ГИБДД Свердловской области

Фото: ГИБДД Свердловской области

Так как специальная техника сможет приехать к месту аварии, чтобы поднять автоцистерну только завтра, сегодня на месте ДТП останется дежурить наряд ГИБДД, чтобы обеспечить безопасность дорожного движения на участке дороги.

Сейчас на месте аварии работают сотрудники ГИБДД, которые регулируют движение транспорта - осуществляют поочерёдный проезд. Движение на участке не затруднено.

ИСТОЧНИК KP.RU

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На трассе в сторону Каменск-Уральского перевернулась автоцистерна, перевозившая 19 тонн топлива
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