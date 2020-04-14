«Это не соревнования»: свердловский губернатор опроверг слова вице-премьера Татьяны Голиковой
В понедельник, 13 апреля, вице-премьер Правительства РФ Татьяна Голикова заявила, что регионы отстают от Москвы на три-четыре недели в распространении коронавируса. Поэтому пик заболеваемости в субъектах Федерации наступит позже.
- На 3-4 недели отстают другие регионы страны, очень важно с одной стороны подготовить систему здравоохранения и соответствующие койки, время именно для этого у регионов есть. С другой стороны, предпринять очень жесткие усилия, для того, чтобы заболевание не распространялось, - рассказала Татьяна Голикова на селекторном совещании с участием президента РФ Владимира Путина.
Во вторник, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, отвечая на вопросы жителей региона, заявил, что не нужно говорить об отставании регионов от Москвы в распространении COVID-19, так это не соревнования.
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- Это не соревнование, не стоит говорить об отставании или опережении регионами друг друга. В Свердловской области выработан комплексный подход , позволяющий минимизировать распространение заболевания, - говорит Евгений Куйвашев.
По словам главы Среднего Урала, пока регион справляется с вызовом, так как большая часть уральцев выполняет требования режима самоизоляции. В Свердловской области режим продлится до 19 апреля включительно.
ИСТОЧНИК KP.RU
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