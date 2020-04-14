Губернатор порекомендовал уральским предприятиям ограничить командировки в другие регионы

14 Апр 2020 2020-04-14T18:01:59+03:00

В первую очередь сотрудников не нужно пускать в Москву, где ситуация с коронавирусом остается наиболее серьезной

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Губернатор Свердловской области порекомендовал уральским предприятиям ограничить командировки в другие регионы. В первую очередь сотрудников не нужно пускать в Москву, где ситуация с коронавирусом остается наиболее серьезной. Об этом Евгений Куывашев заявил на заседании регионального оперативного штаба по противодействию COVID-19.

-Нужно провести работу с руководителями предприятий, чтобы они максимально ограничили командировки в Москву и в эпидемиологически неблагополучные районы, - сказал Евгений Куйвашев.

По словам главного государственного санитарного врача Дмитрия Козловских, путь передачи инфекции на территории области изменился – сейчас коронавирус завозится именно их других регионов, в том числе –столичных. Ранее говорилось о том, что люди, заболевшие COVID-19, приезжают из-за рубежа. От них в некоторых случаях заражались родственники. Но случаи заражения внутри страны появились совсем недавно.

Губернатор также заявил о необходимости принятия декларации безопасности каждым предприятием, работающим в регионе. Такой документ должен содержать комплекс мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU