Уральцев просят не работать на воздухе и быть аккуратнее на дорогах: синоптики обещают сильные дожди и мокрый снег

14 Апр 2020 2020-04-14T17:47:14+03:00

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В Свердловской области синоптики обещают на завтра – 15 апреля сильный дождь и мокрый снег. Непогода придет на север региона. В МЧС просят уральцев в это время соблюдать меры безопасности. Спасатели рекомендуют ограничить проведение работ на открытом воздухе и на высоте, не парковать автомобили вблизи деревьев и рекламных конструкций и быть внимательными на дорогах.Также в МЧС просят жителей региона убрать хозяйственные вещи со двора и балконов.

Напомним, синоптики обещают, что днем 14-16 апреля температура воздуха в регионе не превысит +4…8 тепла. А во второй половине недели потеплеет до +11…16. В выходные дни, по данным Уралгидрометцентра, вероятен дождь.

ИСТОЧНИК KP.RU