187 новых вагонов дальнего следования с системами обеззараживания воздуха поступило на сеть РЖД

14 Апр 2020 2020-04-14T17:22:35+03:00

Из них 150 вагонов – это одноэтажные двухвагонные сцепы (купейные и плацкартные) и 37 – двухэтажные купейные вагоны

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Для обновления парка вагонов дальнего следования АО «ФПК» (дочернее общество ОАО «РЖД») в I квартале 2020 года на сеть российских железных дорог поставлено 187 новых вагонов, которые заменят выбывающий по сроку службы подвижной состав. Из них 150 вагонов – это одноэтажные двухвагонные сцепы (купейные и плацкартные) и 37 – двухэтажные купейные вагоны.

Двухвагонные сцепы – это вагоны нового модельного ряда, созданные на основе передового опыта в области пассажирского вагоностроения с использованием новейших технологий, оборудования и материалов. Ими постепенно обновят все 15 составов поезда №99/100 Владивосток – Москва. Этот поезд, следуя по Транссибирской магистрали, пересекает почти всю Россию, так что новый уровень комфорта и сервиса будет доступен пассажирам по всей стране. На Свердловской железной дороге поезд делает остановки на станциях Ишим, Заводоуковская, Ялуторовск, Тюмень, Екатеринбург-Пассажирский, Кунгур, Пермь-2, Верещагино.

Одной из важных технических характеристик нового подвижного состава является система для очистки и обеззараживания воздуха. Очистка поступающего снаружи воздуха происходит за счет двухступенчатой системы фильтрации, состоящей из фильтров грубой и тонкой очистки. Они помогают удерживать пыль и неприятные запахи. Обеззараживание воздуха ведется при помощи ультрафиолетовых ламп. Они полностью безопасны для человека, так как находятся под крышей вагона.

Кроме того, новые вагоны оснащены системами видеонаблюдения и электронными табло, дополнительными источниками электропитания и встроенными USB-разъемами, а санитарные комнаты оборудованы экологически чистыми туалетными комплексами, душем, пеленальным столиком, бесконтактными автоматами подачи мыла и воды, сушкой для рук. Для поддержания комфортной температуры в вагонах есть кондиционеры. Также внутри предусмотрены сервисные зоны общего пользования, оборудованные аппаратами для продажи напитков и закусок: кофе-пойнтами и вендинговыми автоматами.

Системы очистки и обеззараживания воздуха используются в поездах «Сапсан» (160 вагонов) и «Ласточка» (845 вагонов), также ими оборудуются все вагоны дальнего следования, проходящие модернизацию. На сегодняшний день в парке АО «ФПК» более 6,2 тысяч вагонов (37% от общего парка) с системами обеззараживания воздуха, которые в настоящее время максимально задействованы в перевозках.

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С 15 апреля в связи с отсутствием возможности у пассажиров планировать и организовывать свои путешествия на фоне неблагоприятной эпидемиологической ситуации в стране и значительным сокращением спроса на поездки временно сокращена

периодичность курсирования некоторых поездов дальнего следования, еще 32 поезда временно отменены. При улучшении ситуации и повышении спроса на пассажирские перевозки холдинг «РЖД» незамедлительно восстановит маршрутную сеть в полном объеме, а при необходимости увеличит предложение для пассажиров.