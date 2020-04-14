2020-04-14T17:20:40+03:00
Коронавирус Covid-19

Власти рассказали, когда введут цифровые пропуска в Екатеринбурге как в Москве

Сейчас в регионе зафиксировано 93 заболевших коронавирсом
Юлия СТАЛИНА
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В Екатеринбурге штрафуют людей за нарушение самоизоляции.В Екатеринбурге штрафуют людей за нарушение самоизоляции.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Власти региона рассказали, когда появятся цифровые пропуска для передвижения в Екатеринбурге. Такую систему же начали использовать в Москве с 15 апреля, каждый, кто выезжает из дома на автомобиле, велосипеде или общественном транспорте должен получить специальное разрешение. Пешеходам такой пропуск не нужен. Вице-губенатор Свердловской область Павел Креков сообщил, когда они готовы последовать примеру российской столицы.

- Прорабатывается вопрос создания электронной системы, которая сможет контролировать перемещение граждан. На улицах увеличилось количество патрулей. Но наша задача не наказать, а предупредить, – сказал Павел Креков.

11 апреля в регионе ввели штрафы за нарушение режима самоизоляции. Все выходные полицейские патрулировали улицы уральских городов и ловили гуляк. Около 280 человек поплатились за необоснованный выход из дома.

Тем временем, власти отмечают, что сейчас в регионе сохраняется небольшой рост заболевших коронавирусом. Все потому тестировать стали гораздо больше, чем раньше. Специалисты берут тысячу проб в день, когда еще пару недель назад проб было 600. На данный момент число с подтвержденным COVID-19 достигло 93 человек. При этом 40 % пациентов уже выздоровели.

Напомним, режим самоизоляции в Свердловской области введен до 20 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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