2020-04-14T16:50:38+03:00
Общество

Куйвашев поблагодарил уральца, предложившего активнее штрафовать любителей погулять

При этом губернатор Свердловской области надеется на сознательность жителей региона
Лев ИСТОМИН
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Глава региона ответил на призыв пополнить бюджет за счет штрафовГлава региона ответил на призыв пополнить бюджет за счет штрафовФото: Алексей БУЛАТОВ
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Житель Свердловской области обратился к главе региона Евгению Куйвашеву с призывом активнее штрафовать нарушителей режима самоизоляции, которые гуляют по улицам населенных пунктов.

- Нужно вывести больше сотрудников полиции на улицы и штрафовать всех, кто нарушает режим самоизоляции. Тем самым мы сделаем три хороших дела: пополним бюджет, снизим вероятность распространения вируса и хоть как-то научим людей ответственности.

В ответ губернатор Евгений Куйвашев поблагодарил бдительного жителя Свердловской области, и отметил, что все-таки штрафы не должны быть главной мотивацией не выходить из дома.

- Я все же надеюсь на сознательность свердловчан в этом вопросе, и рассчитываю, что нам не придется наказывать людей. Мы просим только одного – заботиться о себе и о своих родных, - ответил глава региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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