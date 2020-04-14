Куйвашев поблагодарил уральца, предложившего активнее штрафовать любителей погулять
Житель Свердловской области обратился к главе региона Евгению Куйвашеву с призывом активнее штрафовать нарушителей режима самоизоляции, которые гуляют по улицам населенных пунктов.
- Нужно вывести больше сотрудников полиции на улицы и штрафовать всех, кто нарушает режим самоизоляции. Тем самым мы сделаем три хороших дела: пополним бюджет, снизим вероятность распространения вируса и хоть как-то научим людей ответственности.
В ответ губернатор Евгений Куйвашев поблагодарил бдительного жителя Свердловской области, и отметил, что все-таки штрафы не должны быть главной мотивацией не выходить из дома.
- Я все же надеюсь на сознательность свердловчан в этом вопросе, и рассчитываю, что нам не придется наказывать людей. Мы просим только одного – заботиться о себе и о своих родных, - ответил глава региона.
ИСТОЧНИК KP.RU
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