14 Апр 2020 2020-04-14T16:40:30+03:00

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В Екатеринбурге из-за неправильно установленного кресла в ДТП пострадал трехлетний ребенок. Мальчика с травмами увезли в больницу с сотрясением головного мозга и ушибом брови. Авария произошла сегодня в 13:18 на Волгоградской, 220. В ГИБДД предварительно установили, что водитель «Iran Khodro Samand» не пропустил «Lada Kalina», в которой находился ребенок. От удара обе автомашины отбросила на забор.

- Водитель автомашины «Iran Khodro Samand», двигаясь по Волгоградской со стороны Репина, при повороте налево, на Ухтомской, на регулируемом перекрестке, не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с автомашиной «Lada Kalina», которая двигалась во встречном прямом направлении со стороны Серафимы Дерябиной, - рассказали в ГИБДД Екатеринбурга.

Фото: ГИБДД Екатеринбурга

Пострадавший мальчик находился на заднем пассажирском сидении с правой стороны в детском кресле. По словам госатоинпекторов, скорее всего ребенок получил травмы из-за того, что удерживающее устройство было установлено с нарушением инструкции крепления.

В ГИБДД рассказали, что за рулем «Iran Khodro Samand» находился 42- летний мужчина, имеющий стаж управления транспортными средствами 10 лет. Он рассказал госавтоинспекторам, что не заметил движущийся во встречном направлении автомобиль. Обе машины получили сильные повреждения. С места аварии их увозили на эвакуаторе.

Фото: ГИБДД Екатеринбурга

Госавтоинспекция Екатеринбурга напоминает, что при повороте налево или развороте по зеленому сигналу светофора водитель безрельсового транспортного средства обязан уступить дорогу, движущимся автомобилям со встречного направления прямо или направо.

Что касается перевозки детей, в ГИБДД просят не забывать о том что, перевозка детей в возрасте младше 7 лет в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля должна осуществляться с использованием детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU