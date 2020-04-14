Губернатор Евгений Куйвашев поручил мэрам читать его Instagram
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил мэрам уральских городов и управляющим округов читать свой Instagram. Здесь глава региона каждый день выкладывает ответы на вопросы жителей Среднего Урала, связанные с периодом самоизоляции из-за вспышки коронавируса.
- Так мы сможем быстрее решать проблемы, которые возникают в условиях режима повышенной готовности, - аргументировал свою рекомендацию Евгений Куйвашев.
Также губернатор Свердловской области отметил, что лично читает комментарии, которые оставляют подписчики, чтобы оперативно дать обратную связь людям, оказавшимся в сложной ситуации.
ИСТОЧНИК KP.RU
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