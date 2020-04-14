Как поддержат малый и средний бизнес в Нижнем Тагиле: отвечает мэрия

14 Апр 2020 2020-04-14T15:52:36+03:00

Помощь получат те, кто сегодня находится под ударом Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Сотрудники мэрии Нижнего Тагила определились с мерами поддержки малого и среднего бизнеса, а также некоммерческих организаций, которые оказались в сложном финансовом положении из-за пандемии коронавируса и связанным с ней нерабочим месяцем.

В постановлении мэрии Нижнего Тагила есть несколько мер, с помощью которых в городе будут реанимировать малое и среднее предпринимательство. Меры носят налоговый, финансовый, имущественный, организационный и административный характер.

А теперь про конкретные меры поддержки малого и среднего бизнеса в Нижнем Тагиле:

1. Перенос сроков уплаты авансовых платежей по земельному налогу. Предусматривается отсрочка платежей по договорам аренды земли, которая находится в собственности города, а также отмена пени и штрафов по договорам аренды муниципального имущества.

2. Отсрочка предоставляется и по договорам купли-продажи объектов муниципального имущества в плане внесения платежей без начисления пеней с условием погашения задолженности до 31 декабря 2021 года.

3. Снижение платы за размещение киосков и отсрочка платежей по этим договорам.

4. Собственникам ТЦ Нижнего Тагила мэрия рекомендует снизить аренду до стоимости недвижимости, а также дать отсрочку арендаторам на время времени, пока торговые центры закрыты. Также нужно снизить пени и штрафы за просрочку платежей.

5. До конца 2020 года вводится временный запрет на проверки малого и среднего бизнеса. Сюда не входят вопросы, связанные с риском для жизни и здоровья жителей Нижнего Тагила и гостей города.

6. Выдача займов предпринимателям на льготных условиях, введение механизма реструктуризации задолженности.

7. Запуск «горячей линии» для предпринимателей на базе центра «Мой бизнес» для консультаций.

Кому помогут в Нижнем Тагиле в первую очередь? Компаниям, предоставляющим услуги в сферах: автоперевозки, культура, спорт, туризм, досуг и развлечения, общепит, дополнительное образование, бытовые услуги.

ИСТОЧНИК KP.RU