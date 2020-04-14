2020-04-14T15:52:36+03:00
Экономика

Как поддержат малый и средний бизнес в Нижнем Тагиле: отвечает мэрия

Чиновники разработали план поддержки предпринимателей во время пандемии коронавируса
Лев ИСТОМИН
Поделиться:
Помощь получат те, кто сегодня находится под ударомПомощь получат те, кто сегодня находится под ударомФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Сотрудники мэрии Нижнего Тагила определились с мерами поддержки малого и среднего бизнеса, а также некоммерческих организаций, которые оказались в сложном финансовом положении из-за пандемии коронавируса и связанным с ней нерабочим месяцем.

В постановлении мэрии Нижнего Тагила есть несколько мер, с помощью которых в городе будут реанимировать малое и среднее предпринимательство. Меры носят налоговый, финансовый, имущественный, организационный и административный характер.

А теперь про конкретные меры поддержки малого и среднего бизнеса в Нижнем Тагиле:

1. Перенос сроков уплаты авансовых платежей по земельному налогу. Предусматривается отсрочка платежей по договорам аренды земли, которая находится в собственности города, а также отмена пени и штрафов по договорам аренды муниципального имущества.

2. Отсрочка предоставляется и по договорам купли-продажи объектов муниципального имущества в плане внесения платежей без начисления пеней с условием погашения задолженности до 31 декабря 2021 года.

3. Снижение платы за размещение киосков и отсрочка платежей по этим договорам.

4. Собственникам ТЦ Нижнего Тагила мэрия рекомендует снизить аренду до стоимости недвижимости, а также дать отсрочку арендаторам на время времени, пока торговые центры закрыты. Также нужно снизить пени и штрафы за просрочку платежей.

5. До конца 2020 года вводится временный запрет на проверки малого и среднего бизнеса. Сюда не входят вопросы, связанные с риском для жизни и здоровья жителей Нижнего Тагила и гостей города.

6. Выдача займов предпринимателям на льготных условиях, введение механизма реструктуризации задолженности.

7. Запуск «горячей линии» для предпринимателей на базе центра «Мой бизнес» для консультаций.

Кому помогут в Нижнем Тагиле в первую очередь? Компаниям, предоставляющим услуги в сферах: автоперевозки, культура, спорт, туризм, досуг и развлечения, общепит, дополнительное образование, бытовые услуги.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Екатеринбурге из-за неправильно установленного кресла в ДТП пострадал трехлетний ребенок
Губернатор Евгений Куйвашев поручил мэрам читать его Instagram
«Галамарт» бьет тревогу: из магазина сбежали рыжие коты, хранители и талисманы сети
Как поддержат малый и средний бизнес в Нижнем Тагиле: отвечает мэрия
В Екатеринбурге поймали водителя такси, который изнасиловал 24-летнюю пассажирку
Пенсионерам из Екатеринбурга, которые сидят на самоизоляции, сохранят неиспользованные поездки по «Екарте»
Свердловским медикам вручили первую часть средств защиты, которую доставили грузом из Китая
Агент Евгения Малкина не верит, что дерзкое ограбление его дома раскроют
На ЕВРАЗ КГОКе автоматизирован процесс подготовки сырья для производства агломерата
Не снизил скорость и отвлекся: в Екатеринбурге под суд отправили водителя, из-за которого пострадал пешеход
Министр образования оценит качество дистанционного обучения на Урале
«Танки «обули» в специальные «башмаки», чтобы не повредить дорогу»: в Екатеринбурге прошла первая тренировка парада Победы
Везли на трех грузовиках: уральские таможенники перехватили 11 тысяч антисептиков и перчаток, которые пытались отправить в Казахстан
ВТБ предоставил кредитные каникулы для 40 тысяч физлиц и одобрил обращения малого бизнеса на 160 миллиардов
В Екатеринбурге перенесли «Майскую прогулку» на осень из-за коронавируса
Предложил опыт Тюмени: уральский депутат раскритиковал систему обработки подъездов от коронавируса
Свердловские сыщики завели дело по статье «Убийство» после пропажи юной тагильчанки