2020-04-14T16:39:59+03:00
Происшествия

В Екатеринбурге поймали водителя такси, который изнасиловал 24-летнюю пассажирку

Девушка вызвала автомобиль на ВИЗе, когда пьяная возвращалась домой
Олег ГАЛИМОВ
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В Екатеринбурге под суд пойдет 25-летний южанин, который будучи водителем такси, изнасиловал девушку. По версии следствия, 27 июля прошлого года пьяная жительница столицы Урала возвращалась домой с ВИЗа. Насильник воспользовался беспомощным положением пассажирки и напал на нее.

- В ходе расследования уголовного дела проведено несколько судебных экспертиз (в том числе судебно-медицинская, биологическая, молекулярно-генетическая), допрошен ряд свидетелей, проведены выемки, осмотры места происшествия и предметов, осуществлены проверки показаний на месте и процедура опознания обвиняемого, - отметили в СУ СКР по Свердловской области.

Примечательно, что оперативникам удалось поймать преступника лишь спустя три месяца.

- После случившегося подозреваемый скрылся от правоохранительных органов. Оперативники уголовного розыска городского УМВД совместно с коллегами отдела полиции № 9 смогли задержать его в октябре 2019 года в ходе спецоперации, - отметил пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Напомним, что сейчас в Екатеринбурге идет суд над тремя полицейскими, обвиняемыми в изнасиловании студентки из Казахстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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