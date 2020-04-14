2020-04-14T14:41:23+03:00
Происшествия

Агент Евгения Малкина не верит, что дерзкое ограбление его дома раскроют

Во время налета мужчина был в США
Лев ИСТОМИН
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Евгений Малкин со своим агентом Геннадием Ушаковым. Фото: личная страница героя публикации в FacebookЕвгений Малкин со своим агентом Геннадием Ушаковым. Фото: личная страница героя публикации в Facebook
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Четверо преступников в черных масках обокрали дом мастера спорта международного класса, чемпиона России по хоккею и экс-тренера «Спартака» Геннадия Ушакова, который сейчас является агентом своего подопечного Евгения Малкина, выступающего за «Питтсбург Пингвинс».

Во время ограбления 63-летний Ушаков был по рабочим делам в Питтсбурге. Криминальный квартет ворвался в дом спортсмена в одном из поселков на Можайском шоссе. Добычей злоумышленников стали ювелирные украшения, деньги, а также перстень за победу в Кубке Стэнли 2016 года, пишет KP.RU.

- Это произошло 10 февраля, меня не было в Москве, я прилетел 6 марта, обратился к следователю. Вероятность раскрытия высокая, 49% преступлений они раскрывают. Но почему-то мне кажется, что я окажусь в числе других 51%, - говорит Геннадий Ушаков в беседе с корреспондентом КП.

Проверка по факту кражи продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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