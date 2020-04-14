На ЕВРАЗ КГОКе автоматизирован процесс подготовки сырья для производства агломерата
На ЕВРАЗ КГОК установлены 40 современных ленточных весодозаторов сырья для производства агломерата, также модернизирована автоматическая система управления технологическим процессом дозирования шихты.
Сейчас загрузка шихты – концентрата, известняка, кокса – ведется в автоматическом режиме с соблюдением высокой точности объемов каждого компонента. Для оперативного контроля качества концентрата модернизирован его автоматический пробоотборник. Это позволило стабилизировать процесс загрузки сырья, повысить качество агломерата, снизить расход кокса и выход аглоотсева, а соответственно, снизить и себестоимость готовой продукции.
Автоматизация процессов дозирования включена в общую аналитическую систему автоматизации производства агломерата. Сейчас технологи могут управлять всем технологическим циклом производства готовой продукции, от шихты до агломерата. Система в режиме реального времени контролирует параметры производства и диагностирует состояние агрегатов, комплекс оборудования управляется с компьютера.
Инвестиции в реализацию проекта модернизации дозаторов шихты составили порядка 100 млн рублей.
«Обновление оборудования позволило повысить качество качканарского агломерата – в том числе, за счет высокой точности дозировки компонентов для его производства. Тагильские металлурги, в свою очередь, смогут повысить эффективность доменной плавки и качество чугуна», - отмечает управляющий директор ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОК Алексей Кушнарев.