2020-04-14T14:38:01+03:00
Общество

На ЕВРАЗ КГОКе автоматизирован процесс подготовки сырья для производства агломерата

На ЕВРАЗ КГОК установлены 40 современных ленточных весодозаторов сырья
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Фото: предоставлено ЕВРАЗ КГОКФото: предоставлено ЕВРАЗ КГОК
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На ЕВРАЗ КГОК установлены 40 современных ленточных весодозаторов сырья для производства агломерата, также модернизирована автоматическая система управления технологическим процессом дозирования шихты.

Сейчас загрузка шихты – концентрата, известняка, кокса – ведется в автоматическом режиме с соблюдением высокой точности объемов каждого компонента. Для оперативного контроля качества концентрата модернизирован его автоматический пробоотборник. Это позволило стабилизировать процесс загрузки сырья, повысить качество агломерата, снизить расход кокса и выход аглоотсева, а соответственно, снизить и себестоимость готовой продукции.

Автоматизация процессов дозирования включена в общую аналитическую систему автоматизации производства агломерата. Сейчас технологи могут управлять всем технологическим циклом производства готовой продукции, от шихты до агломерата. Система в режиме реального времени контролирует параметры производства и диагностирует состояние агрегатов, комплекс оборудования управляется с компьютера.

Инвестиции в реализацию проекта модернизации дозаторов шихты составили порядка 100 млн рублей.

«Обновление оборудования позволило повысить качество качканарского агломерата – в том числе, за счет высокой точности дозировки компонентов для его производства. Тагильские металлурги, в свою очередь, смогут повысить эффективность доменной плавки и качество чугуна», - отмечает управляющий директор ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОК Алексей Кушнарев.

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