2020-04-14T14:28:18+03:00
Происшествия

Не снизил скорость и отвлекся: в Екатеринбурге под суд отправили водителя, из-за которого пострадал пешеход

Мужчина проехал на перекресток на красный для него свет и протаранил другую легковушку, отлетев на тротуар
Мария Трапезникова
Поделиться:
Пешеход получил сильные травмы и был срочно госпитализированПешеход получил сильные травмы и был срочно госпитализированФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Екатеринбурге отправил под суд местного жителя, которого обвиняют в нарушении ПДД. Из-за него ранним утром 14 февраля сильно пострадал пешеход. Мужчина ехал на иномарке со скорость под 80 км/час, приближаясь к регулируемому светофорами перекрестку Шефской и прилегающей территории завода «Уралэлетротяжмаш».

- Он планировал проехать пересечение по прямой, но проявил преступную небрежность, не снизив скорость перед перекрестком, отвлекся и не заметил, как светофор с зеленого сигнала переключился на красный, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

В итоге, он проехал на перекресток, где протаранил другую легковушку, которая двигалась по встречке и поворачивала налево. Иномарку обвиняемого занесло от сильного удара на тротуар, где проходил пешеход.

Согласно заключению экспертов, мужчина получил сильные травмы. На водителя завели уголовное дело и уже направили в Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Екатеринбурге из-за неправильно установленного кресла в ДТП пострадал трехлетний ребенок
Губернатор Евгений Куйвашев поручил мэрам читать его Instagram
«Галамарт» бьет тревогу: из магазина сбежали рыжие коты, хранители и талисманы сети
Как поддержат малый и средний бизнес в Нижнем Тагиле: отвечает мэрия
В Екатеринбурге поймали водителя такси, который изнасиловал 24-летнюю пассажирку
Пенсионерам из Екатеринбурга, которые сидят на самоизоляции, сохранят неиспользованные поездки по «Екарте»
Свердловским медикам вручили первую часть средств защиты, которую доставили грузом из Китая
Агент Евгения Малкина не верит, что дерзкое ограбление его дома раскроют
На ЕВРАЗ КГОКе автоматизирован процесс подготовки сырья для производства агломерата
Не снизил скорость и отвлекся: в Екатеринбурге под суд отправили водителя, из-за которого пострадал пешеход
Министр образования оценит качество дистанционного обучения на Урале
«Танки «обули» в специальные «башмаки», чтобы не повредить дорогу»: в Екатеринбурге прошла первая тренировка парада Победы
Везли на трех грузовиках: уральские таможенники перехватили 11 тысяч антисептиков и перчаток, которые пытались отправить в Казахстан
ВТБ предоставил кредитные каникулы для 40 тысяч физлиц и одобрил обращения малого бизнеса на 160 миллиардов
В Екатеринбурге перенесли «Майскую прогулку» на осень из-за коронавируса
Предложил опыт Тюмени: уральский депутат раскритиковал систему обработки подъездов от коронавируса
Свердловские сыщики завели дело по статье «Убийство» после пропажи юной тагильчанки