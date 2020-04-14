Не снизил скорость и отвлекся: в Екатеринбурге под суд отправили водителя, из-за которого пострадал пешеход

14 Апр 2020 2020-04-14T14:28:18+03:00

Мужчина проехал на перекресток на красный для него свет и протаранил другую легковушку, отлетев на тротуар

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В Екатеринбурге отправил под суд местного жителя, которого обвиняют в нарушении ПДД. Из-за него ранним утром 14 февраля сильно пострадал пешеход. Мужчина ехал на иномарке со скорость под 80 км/час, приближаясь к регулируемому светофорами перекрестку Шефской и прилегающей территории завода «Уралэлетротяжмаш».

- Он планировал проехать пересечение по прямой, но проявил преступную небрежность, не снизив скорость перед перекрестком, отвлекся и не заметил, как светофор с зеленого сигнала переключился на красный, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

В итоге, он проехал на перекресток, где протаранил другую легковушку, которая двигалась по встречке и поворачивала налево. Иномарку обвиняемого занесло от сильного удара на тротуар, где проходил пешеход.

Согласно заключению экспертов, мужчина получил сильные травмы. На водителя завели уголовное дело и уже направили в Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU