2020-04-14T14:16:26+03:00
Общество

Министр образования оценит качество дистанционного обучения на Урале

Юрий Биктуганов расскажет о проблемах и сложностях в образовании в период самоизоляции
Лев ИСТОМИН
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Юрий Иванович Биктуганов лично ответит на актуальные вопросы по дистанционному обучению в Екатеринбурге и Свердловской областиЮрий Иванович Биктуганов лично ответит на актуальные вопросы по дистанционному обучению в Екатеринбурге и Свердловской областиФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге и Свердловской области с 6 апреля четвертая четверть учебного года 2019-2020 стартовала в формате дистанционного обучения. Это связано с необходимостью соблюдения режима самоизоляции во время пандемии коронавируса в стране.

Конечно, для системы образования и Екатеринбурга, и Свердловской области, это решение стало проверкой на прочность: сначала пришлось провести скоростной интернет во все школы, а потом раздать планшеты тем, кто не имел доступа в Сеть.

Сразу проблемы решить не удалось – губернатор Свердловской области держал на личном контроле ситуации со школами, куда технику поставить в срок не успевали. А областное Министерство образования и молодежной политики готово было лично помочь руководству образовательных учреждений, где не смогли вовремя организовать процесс дистанционного обучения.

Идет вторая неделя обучения в новом формате. О сложностях дистанционного обучения в Екатеринбурге и Свердловской области, о том, когда и где будут проводить ЕГЭ и ОГЭ, о выплатах на питание льготным категориям школьников, о работе дежурных групп в детских садах области – на радио «Комсомольская правда-Екатеринбург» расскажет министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов.

Слушайте и эфире радио - 16 апреля в 17 часов. Вопросы принимаем в письменном виде уже сейчас на WhatsApp: +7(953)385-09-23

ИСТОЧНИК KP.RU

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