14 Апр 2020 2020-04-14T16:01:39+03:00

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«Галамарт» бьет тревогу: из магазина сбежали рыжие коты, хранители и талисманы сети. Они, конечно, гуляют сами по себе, но всегда возвращаются, а тут что-то задержались! Им и блюдечки с молоком ставили, и звали по-ласковому… Никакого ответа.

Оказывается, на фоне отдельно циркулирующих в Екатеринбурге слухов и паники коты организовали массовый побег из «Галамарта», чтобы… найти работу. Так сказать, решили «соломки подстелить».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/773064" frameborder="0"></iframe> Из "Галамарта" сбежали коты.Видео: предоставлено "Галамартом"

Фото: "Галамарт"

Пошли сначала к цирку, мудро рассудив, что такие красивые и умные коты везде нужны. Но вот незадача – цирк закрыт. Пошли на почту, и там от ворот поворот. Пошли было в налоговую, но на полдороге сами передумали.

Фото: "Галамарт"

Видя такое дело, решили коты держать совет – кто что думает. И как-то само собой решили в «Галамарт» вернуться; там тепло, сухо, сытно, а работы непочатый край! Очень вовремя «Галамарт» запустил доставку товаров до самой квартиры, так что работники там ох как нужны. Все же хотят себе товары для дома по низким ценам, да еще и со скидками всякими, с акциями, с ШОК-ценами…

Единственное, что коты боялись, в «Галамарте» могут обидеться и не принять их обратно; но напрасно. Их погладили, напоили молоком, пожурили ласково и назначали самыми главными курьерами сети: дали сумки, жилеты красивые и отправили по домам людям товары разносить.

Так и тянет сказать «вот и сказке конец»; но ничего подобного – сказка только начинается!

8 800 333-4-000 www.galamart.ru