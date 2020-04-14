«Танки «обули» в специальные «башмаки», чтобы не повредить дорогу»: в Екатеринбурге прошла первая тренировка парада Победы

14 Апр 2020 2020-04-14T14:19:14+03:00

Дорогу на Вторчермете перекрывали на четыре часа

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Сегодня утром, 14 апреля, в Екатеринбурге прошла первая тренировка механизированной колонны Екатеринбургского гарнизона для участия в параде Победы. По традиции, отрабатывать движения военные начали на Вторчермете, на улице 2 Новосибирской. В параде участвует очень много гусеничной техники, поэтому чтобы она не повредила дорожное покрытие, ее «обули» в специальные прорезиненные «башмаки».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/773039" frameborder="0"></iframe> В Екатеринбурге военные в медицинских масках провели первую репетицию парада.Алексей БУЛАТОВ

Военных сопровождала полиция, а дороги были перекрыты от автомобилистовФото: Алексей БУЛАТОВ

- В первой тренировке приняли участие около 160 образцов военной техники, которая пройдет парадным маршем 9 мая по площади 1905 года, - заметили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

За действиями военных наблюдали командование войск и пока что еще немногочисленные зрители, которые с интересом снимали все происходящее на смартфоны. Вторая тренировка парада Победы пройдет уже в этот четверг, 16 апреля.

Первая репетиция прошла на ВторчерметеФото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, в общей сложности, движение машин было приостановлено на четыре часа, а в перерывах между тренировочными заездами инспекторы ГИБДД «открывали» дорогу.

Местные жители с интересом наблюдали за происходящимФото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня по дорогам проехали около 160 единиц военной техникиФото: Алексей БУЛАТОВ

Кстати, все военные были в защитных масках. Все-таки коронавирус!Фото: Алексей БУЛАТОВ

Фоторепортаж с репетиции в масках смотрите здесь:

ИСТОЧНИК KP.RU