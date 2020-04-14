2020-04-14T13:47:15+03:00
Общество

Везли на трех грузовиках: уральские таможенники перехватили 11 тысяч антисептиков и перчаток, которые пытались отправить в Казахстан

Товар планировалось доставить из Екатеринбурга в Алма-Ату
Мария Трапезникова
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Фото: пресс-служба Уральского таможенного управленияФото: пресс-служба Уральского таможенного управления
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Уральские таможенники из Челябинска перехватили крупную партию медицинских товаров, которую пытались нелегально вывезти из Екатеринбурга в Казахстан. Это произошло в начале апреля.

В трех грузовых автомобилях были обнаружены 9,5 тысяч медицинских перчаток, более 40 литров антисептика, больше тысячи противоаэрозольных полумасок и обычных тканевых масок, а также других средств защиты.

- С момента введения в марте 2020 года временного ограничения на экспорт медицинских товаров челябинские таможенники пресекли десять попыток незаконного вывоза из России суммарно около двух миллионов медицинских изделий стоимостью более восьми миллионов рублей, - отмечает Денис Цымбал, начальник службы таможенного контроля после выпуска товаров Челябинской таможни.

Все медикаменты должны были вывезти в Алма-Ату, но их вовремя перехватили в пункте пропуска «Бугристое», в Челябинской области. Весь товар изъяли, а по этому факту возбудили дело. Теперь организатором незаконной поставки грозит крупный штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU

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