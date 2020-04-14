2020-04-14T13:37:10+03:00
Общество

В Екатеринбурге перенесли «Майскую прогулку» на осень из-за коронавируса

Все регистрационные взносы будут действительны
Мария Трапезникова
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В Екатеринбурге перенесли «Майскую прогулку» на осень из-за коронавирусаВ Екатеринбурге перенесли «Майскую прогулку» на осень из-за коронавирусаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Организаторы «Майской прогулки», которая традиционно проходит в Екатеринбурге в первых числах мая, перенесли мероприятие на осень из-за пандемии коронавируса. Об этом они сообщили на официальной странице, отметив, что резервная дата – 27 сентября. Все ранее внесенные регистрационные взносы будут действовать осенью. Либо, по желанию горожан, их можно будет перенести на следующий год.

- Места старта и финиша остаются неизменными, маршруты будут проложены по северным и северо-восточным окрестностям города, - сообщили организаторы. – К сожалению, ввиду короткого осеннего светового дня изменятся протяженности маршрутов. Время работы старта и финиша будет объявлено дополнительно. Просим вас набраться терпения и быть внимательными к своему здоровью.

Старт «Майской прогулки» в этом году был запланирован от УрГПУ (Космонавтов, 26), а финиш традиционно должен был расположиться около главного корпуса УрФУ (Мира, 19).

ИСТОЧНИК KP.RU

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