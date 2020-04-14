2020-04-14T13:52:50+03:00
Общество

Предложил опыт Тюмени: уральский депутат раскритиковал систему обработки подъездов от коронавируса

В Екатеринбурге УК приходится проводить ее за свой счет
Евгений Стоянов
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В заседании приняли участие 33 депутатаВ заседании приняли участие 33 депутатаФото: Евгений Стоянов
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Депутат екатеринбургской городской думы Александр Колесников, который помимо этого возглавляет «УК «РЭМП Железнодорожного района», предложил поддержать работников сферы ЖКХ. Колесников привел успешный опыт Тюмени, которая для обработки подъездов нанимает специализированные службы, а у нас это вынуждены делать УК.

Колесников подготовил доклад «О критическом состоянии ЖКХ в условиях пандемии коронавируса» и зачитал его во время заседания гордумы.

Отметим, что сегодня прошло первое заседание екатеринбургской городской думы в период самоизоляции. Чтобы заседание соответствовало требованиям безопасности в условиях вспышки COVID-19, было решено провести его в ЦУМе.

Колесников отметил, что работники управляющих компаний продолжают работать, несмотря на введенный в Свердловской области режим самоизоляции.

- Но если врачам положены доплаты за то, что они рискуют заразиться коронавирусом, то для работников ЖКХ такого нет. Врач знает, что идет к возможно зараженному человеку, а слесарь – не знает, так как это врачебная тайна и он идет в квартиру – максимум в самодельной маске, - отметил Александр Колесников.

Депутат привел в пример опыт Тюмени, который он считает успешным.

- Сейчас у нас все делается силами управляющих компаний. В Тюмени же мэрия заключает договор со специализированной организацией, которая занимается обработкой. То есть, это не "управляшки", ведь мы все-таки не специализированная организация,

Депутат Колесников о работе ЖКХ в условиях коронавируса.Евгений Стоянов

Кроме того, в Тюмени мэрия заключает напрямую договор с клининговыми организациями, оплачивая их услуги из бюджета. В Екатеринбурге же УК вынуждены проводить обработки за свой счет.

По словам Колесникова, если следовать требованиям Роспотребнадзора по обработке подъездов и других общественных пространств, для УК это выльется в сумму в районе 500 тысяч рублей в день. Но никаких доплат для управляющих компаний за это нет.

Еще одной темой, вызвавшей оживленное обсуждение депутатов, стал доклад председателя счетной палаты Екатеринбурга Игоря Парунина. Он рассказал, что за прошлый год, благодаря палате в местный бюджет вернули 8,7 миллиона рублей, а один из результатов проверки передан в следственные органы. О ком именно идет речь Парунин уточнять не стал.

Спикер гордумы Игорь Володин после заседания отметил, что новое помещение ему понравилось.

- Мы прекрасно понимаем, что там (в прошлом зале гордумы. – Прим. Ред.) никакие нормы мы не выдерживаем. Как вы видели посадка депутатов осуществлена таким образом, чтобы мы могли выдерживать дистанцию в полтора метра, ну и помещение полностью обработано, - рассказал Игорь Володин.

Спикер Игорь Володин о новом зале для заседаний в ЦУМе.Евгений Стоянов

Также спикер уточнил, что пока это помещение гордуме пока не передано, оно находится в собственности администрации Екатеринбурга и именно от мэрии зависит, передадут ли депутатам зал ЦУМа для дальнейшего пользования или нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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