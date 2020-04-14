2020-04-14T13:24:20+03:00
Общество

«Предупредил врача, что уехал на дачу, по СМС»: уральца, вернувшегося из командировки в Казахстан, оштрафовали за нарушение карантина

В суде он пояснил, что вышел из дома, потому что ему стало скучно
Мария Трапезникова
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В суде мужчина пояснил, что вышел из дома, потому что ему стало скучноВ суде мужчина пояснил, что вышел из дома, потому что ему стало скучноФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Березовском, что в Свердловской области, оштрафовали за нарушение режима самоизоляции местного жителя. Мужчина 21 марта вернулся из командировки в Казахстан. По прилету в связи с пандемией коронавирса ему выдали предписание Роспотребнадзора о том, что две недели нельзя выходить из дома и пройти медобследование.

- Первые анализы были сданы, а через неделю мужчина вместе с семьей уехал в Новолялинский район, отправив по дорогу участковому СМС-сообщение об этом, - рассказали в пресс-службе Облсуда.

В итоге, на него составили протокол за нарушение карантина. Мужчина не отрицал, что провинился, пояснив, что «покинул место жительства, так как дома было скучно, а на даче есть чем заняться». На сегодняшний день двухнедельный срок его карантина истек.

Суд Березовского признал его виновным. Ему назначили штраф в размере 900 рублей – и он должен быть выплачен не позднее 60 суток. Постановление вступит в силу через 10 суток, если не будет обжаловано сторонами.

Кстати, произошедшее – не первый случай на Урале. За минувшие выходные полицейские, которые патрулировали центральные улицы Екатеринбурга и других городов региона, составили около 280 протоколов на нарушителей, которые вышли из дома во время режима самоизоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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