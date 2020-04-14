«Уральские авиалинии» переоборудуют самолеты под грузовые, чтобы доставить в Екатеринбург средства защиты для медиков

14 Апр 2020 2020-04-14T12:41:17+03:00

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Авиакомпания «Уральские авиалинии» решила переоборудовать часть своих самолетов под грузовые, чтобы доставлять в Екатеринбург из Китая гуманитарный груз для медиков, волонтеров и полицейских, которые сейчас находятся на передовой в борьбе с коронавирусом. На сегодняшний день у компании есть заказы по доставке грузов до конца мая.

- Количество пассажирских рейсов в нынешних условиях сильно сократилось. В то же время, мы видим повышенный спрос на транспортировку грузов, - отметил коммерческий директор «Уральских авиалиний» Кирилл Скуратов. – В приоритете товары первой необходимости, медикаменты для лечения коронавируса, медоборудование, средства защиты и так далее. Поэтому наша авиакомпания приняла решение задействовать часть воздушных судов для выполнения грузовых рейсов.

Фото: пресс-служба "Уральских авиалиний"

Вместе с тем, все оставшиеся регулярные пассажирские рейсы, которые прописаны в расписании, состоятся и будут действовать без изменений. Ближайший рейс по доставке гуманитарного груза из Пекина состоится завтра, 15 апреля. Кроме того, накануне самолеты авиакомпании отвезли в Москву двумя рейсами медицинскую технику.

Кстати, вчера мы писали, сто в столицу Урала прибыл первый из четырех рейсов со средствами индивидуальной защиты для медиков. Груз поровну разделят между Свердловской и Челябинской областями.

ИСТОЧНИК KP.RU