«Уральские авиалинии» переоборудуют самолеты под грузовые, чтобы доставить в Екатеринбург средства защиты для медиков
Авиакомпания «Уральские авиалинии» решила переоборудовать часть своих самолетов под грузовые, чтобы доставлять в Екатеринбург из Китая гуманитарный груз для медиков, волонтеров и полицейских, которые сейчас находятся на передовой в борьбе с коронавирусом. На сегодняшний день у компании есть заказы по доставке грузов до конца мая.
- Количество пассажирских рейсов в нынешних условиях сильно сократилось. В то же время, мы видим повышенный спрос на транспортировку грузов, - отметил коммерческий директор «Уральских авиалиний» Кирилл Скуратов. – В приоритете товары первой необходимости, медикаменты для лечения коронавируса, медоборудование, средства защиты и так далее. Поэтому наша авиакомпания приняла решение задействовать часть воздушных судов для выполнения грузовых рейсов.
Фото: пресс-служба "Уральских авиалиний"
Вместе с тем, все оставшиеся регулярные пассажирские рейсы, которые прописаны в расписании, состоятся и будут действовать без изменений. Ближайший рейс по доставке гуманитарного груза из Пекина состоится завтра, 15 апреля. Кроме того, накануне самолеты авиакомпании отвезли в Москву двумя рейсами медицинскую технику.
Кстати, вчера мы писали, сто в столицу Урала прибыл первый из четырех рейсов со средствами индивидуальной защиты для медиков. Груз поровну разделят между Свердловской и Челябинской областями.
ИСТОЧНИК KP.RU