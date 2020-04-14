2020-04-14T12:40:49+03:00
Общество

Куда пойти работать во время пандемии коронавируса и самоизоляции: опыт Екатеринбурга

Работа есть и будет, нужно только найти свое место
Лев ИСТОМИН
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Главное - правильно определиться с местом работыГлавное - правильно определиться с местом работыФото: Алексей БУЛАТОВ
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Пандемия коронавируса и возникшие из-за нее экономические сложности в России заставят многих граждан сменить работу, а кого-то и профессию. Еще вчера Екатеринбург был заполнен барами и кафе, а сегодня они закрыты, и часть, по всей видимости, навсегда.

Специалисты говорят, захочешь кушать - пойдешь и в газосварщики. При этом, эксперты дружно утверждают, работа в Екатеринбурге и Свердловской области есть и будет. Ведь денег в мире меньше не стало, просто финансовые потоки стали перераспределяться.

О том, какие профессии будут востребованы в Екатеринбурге, Свердловской области, и во всех регионах России, на радио «Комсомольская правда-Екатеринбург» рассказали управляющий партнер HR-Лидер Ольга Чебыкина и младший партнер HR-Лидер Екатерина Бойченко.

Можно ли найти работу в период самоизоляции: советы екатеринбургских экспертов

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1. Сейчас очень востребована сфера ритейла, так будет как минимум до конца 2020 года. В магазинах идет реклама с посылом: если вы потеряли работу – идите к нам.

2. Еще одна востребованная сфера – IT. Все переходят на удаленку, и дальше мы продолжим уходить в цифровизацию. Если хотите работать в этой сфере – идите, там можно хорошо заработать.

3. Сфера производства: на большинстве производственных предприятий есть дефицит кадров. Сейчас эти предприятия не сокращают персонал, переживут 3-4 месяца, и будут снова набирать. На производственных предприятиях, которые заботятся о своем штате, есть свои учебные центры. Поэтому вчера человек работал бариста, а завтра, чтобы прокормить себя и семью, может обучиться на газосварщика. Да, это сложно, но захочешь кушать, и пойдешь.

Ольга Чебыкина и Екатерина Бойченко на радио "Комсомольская правда-Екатеринбург" Фото: Павел Кислицын

Ольга Чебыкина и Екатерина Бойченко на радио "Комсомольская правда-Екатеринбург"Фото: Павел Кислицын

4. Будут очень востребованы юристы. Все готовятся к кризису неплатежей, поэтому эта профессия востребована в кризис всегда.

5. Таксисты: эта ниша почти полностью занята, потому что там всегда можно заработать гарантированные деньги. Однако, если нет работы – это неплохой вариант.

«Главное сегодня – готовность людей к обучению, к выполнению на работе нужных задач, которые подтвердят компетенцию специалиста. Со многими специалистами до 9 марта было трудно: их брали на работу, но они не хотели обучаться даже внутри компании. Теперь ситуация изменится», - говорят эксперты.

Беседу провели Андрей Белоусов и Роман Сухих.

ИСТОЧНИК KP.RU

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