УБРиР поможет бизнесу

14 Апр 2020 2020-04-14T12:30:55+03:00

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Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) разработал меры поддержки для бизнес-клиентов в ситуации, вызванной пандемией коронавируса.

«Мы столкнулись с большим потоком обращений от клиентов, которые в силу текущей экономической ситуации заметно снизили свои обороты или вовсе были вынуждены остановить деятельность. Мы знаем цену деньгам, и прекрасно понимаем, как сейчас нелегко предпринимателям оставаться на плаву. Конечно, здесь мало просто посочувствовать, сейчас очень важно помочь делом. Поэтому мы оперативно отреагировали на запросы наших клиентов и разработали необходимые меры поддержки», — говорит директор по развитию корпоративного бизнеса УБРиР Елена Сорвина.

В случае возникающих вопросов все клиенты могут обратиться на горячую линию для бизнеса 8 (800) 700-59-59. Также обращения можно оставлять в чате интернет-банка, на сайте банка, по электронной почте, через магазины мобильных приложений и специализированные интернет-площадки, такие как Banki.ru и Sravni.ru.