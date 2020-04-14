Челябинский завод подарил свердловской больнице 20 тысяч масок

14 Апр 2020 2020-04-14T12:28:15+03:00

В первую очередь маски были распределены по социально-важным объектам: больницам, детским домам, коррекционным школам.

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Группа предприятий ЧТПЗ оказала помощь уральцам, которые в период самоизоляции находятся на рабочих местах. Это медики, педагоги интернатов, сотрудники коммунальных и социальных служб, - всего сто тысяч масок. Пятую часть гуманитарного груза в виде 20 тысяч масок получила Первоуральская городская больница.

- Маски мы распределим не только по хирургии, но и в остальные отделения больницы и в поликлиники. Кроме медработников, средства защиты будут выдавать и пациентам с симптомами ОРВИ, - говорит главная медсестра больницы Елена Березина.

ОФИЦИАЛЬНО

По состоянию на 14 апреля в Свердловской области зафиксировано 93 случая коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU