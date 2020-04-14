2020-04-14T12:20:09+03:00
Общество

В Екатеринбурге ко Дню Победы отреставрируют памятник воинам-визовцам

Работы начались еще в сентябре прошлого года, на это потратили из городской казны порядка 15 миллионов
Мария Трапезникова
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Фото: пресс-служба администрации ЕкатеринбургаФото: пресс-служба администрации Екатеринбурга
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В Екатеринбурге к 9 Мая планируют закончить реставрацию мемориала-памятника воинам-визовцам, погибшим на фронте в годы Великой Отечественной войны. Памятник находится на площади Субботников в Верх-Исетском районе.

Работы начались еще в конце сентября прошлого года. Закончить их планируется до 1 мая. Из городского бюджета на это выделили больше 15 миллионов рублей.

- В ходе капитального ремонта специалисты выполнили демонтаж старых растрескавшихся гранитных плит мемориала и ступеней, заменив их на новые, усилили конструкции скульптур, облицевали гранитом стены барельефа и стелы, отреставрировали надписи и восстановили утраченные буквы, - рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга. – Помимо этого, проектом предполагается установка видеокамеры кругового действия и монтаж более мощного освещения комплекса.

Напомним, что памятник воинам-визовцам – это ансамбль скульптурных композиций: чугунная фигура женщины, которая символизирует Родину-мать, памятная стела из красного гранита, на которой установлены пилоны с высеченными фамилиями 624 рабочих Верх-Исетского завода, так и не вернувшихся с войны, и две каменные скульптурные группы.

Одна из них представляет воинов трех родов войск: летчика, моряка и пехотинца. А на второй высечены силуэты трех рабочих – женщины, подростка и пожилого человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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