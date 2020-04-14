2020-04-14T12:28:25+03:00
Общество

Уральские медики получили первую часть масок и костюмов, которую передали бизнесмены

Защиту уже выдали сотрудникам станции скорой помощи имени Капиноса
Мария Трапезникова
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Фото: пресс-служба СОСППФото: пресс-служба СОСПП
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Медики Свердловской области начали получать средства индивидуальной защиты, которые закупили бизнесмены из СОСПП. Первый транш составил почти 2 миллиона рублей. На эти средства закупили 1000 комплектов защитной медицинской одежды врача-инфекциониста.

- Первый комплект был доставлен на станцию скорой помощи имени Капиноса. Комбинезоны, маски, очки, перчатки распределят среди 13 городских подстанций, - рассказали в региональном оперштабе по борьбе с коронавирусом.

Защитная одежда будет выдана всем членам бригады – как врачам, так и водителям, которые выезжают на вызов к больным, у которых может быть COVID-19. В «скорой» также отмечают, что за день у них расходуется 120-150 комплектов такой одноразовой одежды, поэтому помощь из Китая была очень кстати.

Медики получают гуманитарный груз, доставленный из Китая.Видео: региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом

Костюм врача-инфекциониста состоит из следующих элементов: бахилы, штаны, рубаха, поверх которых надевается халат. Голова и шея защищаются шапкой и дополнительным капюшоном, лицо – респиратором и очками. На руках у врача – перчатки. Водителям положен комбинезон, закрывающий все тело и голову.

Напомним, в СОСПП не так давно приняли решение создать резервный фонд для нужд больниц, которые борются с коронавирусом, на общую сумму в 30 миллионов рублей. Из этих денег 5,5 миллионов уже перечислены на счет ГКБ №40, чтобы закупить два аппарата ИВЛ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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