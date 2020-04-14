2020-04-14T11:44:40+03:00
Происшествия

Сам сдался в руки полиции: пьяный уралец на своем дне рождении убил товарища деревянным стулом

Молодые люди «кутили» несколько дней, запивая праздник чистым спиртом
Мария Трапезникова
Поделиться:
Молодые люди «кутили» несколько дней, запивая праздник чистым спиртомМолодые люди «кутили» несколько дней, запивая праздник чистым спиртомФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Нижнем Тагиле, что в Свердловской области, под суд отправили местного 24-летнего жителя, которого обвиняют в убийстве. В начале февраля он вместе с двумя своими товарищами решил отметить день рождения. Начать молодые люди решили с водки.

- И вот на третий день празднества молодые люди приобрели два литра чистого спирта и, разведя его водой, получили четыре литра «горячительного». Такое количество спиртного неизбежно должно было чем-то обернуться, - рассказали в пресс-службе СКР по Свердловской области.

И вот, спустя несколько дней, 3 февраля между именинником и его товарищем произошла словесная перепалка. «Виновник торжества» не совладал с эмоциями, схватил самодельный деревянный пуф и бросил его в голову своего оппонента. После этого стал избивать товарища руками, ногами и ножом. От полученных травм мужчина скончался на месте.

- С места происшествия подозреваемый не скрывался. Он дождался прибытия сотрудников полиции территориального ОВД, которым и рассказал о совершенном преступлении, - добавил пресс-секретарь областного полицейского главка Валерий Горелых.

Следователи провели ряд экспертиз, чтобы доказать вину именинника, после чего передали заведенное на него уголовное дело в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Екатеринбурге из-за неправильно установленного кресла в ДТП пострадал трехлетний ребенок
Губернатор Евгений Куйвашев поручил мэрам читать его Instagram
«Галамарт» бьет тревогу: из магазина сбежали рыжие коты, хранители и талисманы сети
Как поддержат малый и средний бизнес в Нижнем Тагиле: отвечает мэрия
В Екатеринбурге поймали водителя такси, который изнасиловал 24-летнюю пассажирку
Пенсионерам из Екатеринбурга, которые сидят на самоизоляции, сохранят неиспользованные поездки по «Екарте»
Свердловским медикам вручили первую часть средств защиты, которую доставили грузом из Китая
Агент Евгения Малкина не верит, что дерзкое ограбление его дома раскроют
На ЕВРАЗ КГОКе автоматизирован процесс подготовки сырья для производства агломерата
Не снизил скорость и отвлекся: в Екатеринбурге под суд отправили водителя, из-за которого пострадал пешеход
Министр образования оценит качество дистанционного обучения на Урале
«Танки «обули» в специальные «башмаки», чтобы не повредить дорогу»: в Екатеринбурге прошла первая тренировка парада Победы
Везли на трех грузовиках: уральские таможенники перехватили 11 тысяч антисептиков и перчаток, которые пытались отправить в Казахстан
ВТБ предоставил кредитные каникулы для 40 тысяч физлиц и одобрил обращения малого бизнеса на 160 миллиардов
В Екатеринбурге перенесли «Майскую прогулку» на осень из-за коронавируса
Предложил опыт Тюмени: уральский депутат раскритиковал систему обработки подъездов от коронавируса
Свердловские сыщики завели дело по статье «Убийство» после пропажи юной тагильчанки