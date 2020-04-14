Сам сдался в руки полиции: пьяный уралец на своем дне рождении убил товарища деревянным стулом

14 Апр 2020 2020-04-14T11:44:40+03:00

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В Нижнем Тагиле, что в Свердловской области, под суд отправили местного 24-летнего жителя, которого обвиняют в убийстве. В начале февраля он вместе с двумя своими товарищами решил отметить день рождения. Начать молодые люди решили с водки.

- И вот на третий день празднества молодые люди приобрели два литра чистого спирта и, разведя его водой, получили четыре литра «горячительного». Такое количество спиртного неизбежно должно было чем-то обернуться, - рассказали в пресс-службе СКР по Свердловской области.

И вот, спустя несколько дней, 3 февраля между именинником и его товарищем произошла словесная перепалка. «Виновник торжества» не совладал с эмоциями, схватил самодельный деревянный пуф и бросил его в голову своего оппонента. После этого стал избивать товарища руками, ногами и ножом. От полученных травм мужчина скончался на месте.

- С места происшествия подозреваемый не скрывался. Он дождался прибытия сотрудников полиции территориального ОВД, которым и рассказал о совершенном преступлении, - добавил пресс-секретарь областного полицейского главка Валерий Горелых.

Следователи провели ряд экспертиз, чтобы доказать вину именинника, после чего передали заведенное на него уголовное дело в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU