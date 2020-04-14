Нельзя использовать открытый огонь: в шести свердловских районах объявили противопожарный режим

14 Апр 2020 2020-04-14T11:29:37+03:00

Теперь всех нарушителей будут штрафовать на крупные суммы

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Из-за весны, которая пришла на Урал значительно раньше, в регионе уже зарегистрирован 281 случай возгорания сухой травы и 13 очагов природных пожаров на общей площади 89,26 гектаров. Их все оперативно потушили, но спасатели отмечают, что причиной каждого из них стал человек. На нарушителей составили 27 протоколов, в половине случаев свердловчанами пришлось заплатить крупные штрафы.

Поэтому на территории Свердловской области, в шести городских округах, объявлен противопожарный режим: в Верхней Пышме, Камышлове, Березовском, Краснотурьинске, Каменске-Уральском и Михайловском МО.

- Пожарные проводят профилактические осмотры населенных пунктов и выдают рекомендации главам по устранению выявленных нарушений, - рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области. – Типичными нарушениями требований пожарной безопасности являются захламление территорий горючими отходами, мусором, сухой травой. Кроме того, отсутствуют противопожарные разрывы, не работают пожарные гидранты.

Во время противопожарного режима жителям запрещается использовать открытый огонь: разводить костры на территории городов, дачных участков, частного жилого сектора, мест отдыха. Нельзя сжигать мусор и сухую травму, полить траву, устраивать шашлыки и проводить огневые работы.

- Нарушителей будут искать с помощью дронов и беспилотников. После выявления правонарушения к ним будет выдвигаться назменая межведомственная патрульная группа и будут составляться протоколы об административном правонарушении, - добавили в пресс-службе.

Для обычных граждан штрафы – от 2 до 4 тысяч, для должностных лиц – от 15 до 30 тысяч, для юрлиц – от 200 до 400 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU