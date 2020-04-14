Медики рассказали о состоянии свердловчан, у которых нашли коронавирус
В Свердловском оперативном штабе по борьбе с коронавирусом рассказали о состоянии пациентов, у которых обнаружили коронавирус. Напомним, сейчас под наблюдением врачей в ГКБ №40 находятся 56 человек. Так, по данным медиков, состояние семерых оценивается как тяжелое, восьми – средней тяжести. Остальные чувствуют себя удовлетворительно.
Сегодня, 14 апреля, стало известно о еще восьми заболевших, поэтому теперь общее количество зараженных достигло отметки в 93 человека.
- Лабораторией Центра гигиены и эпидемиологии по Свердловской области Роспотребнадзора коронавирус подтвержден у жителей Екатеринбурга, Полевского, Верхней Пышмы и Красноуфимска, - рассказали в оперштабе.
ИСТОЧНИК KP.RU
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