2020-04-14T11:13:11+03:00
Общество

Медики рассказали о состоянии свердловчан, у которых нашли коронавирус

Сейчас на попечении врачей находятся 56 человек
Мария Трапезникова
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Медики рассказали о состоянии свердловчан, у которых нашли коронавирусМедики рассказали о состоянии свердловчан, у которых нашли коронавирусФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Свердловском оперативном штабе по борьбе с коронавирусом рассказали о состоянии пациентов, у которых обнаружили коронавирус. Напомним, сейчас под наблюдением врачей в ГКБ №40 находятся 56 человек. Так, по данным медиков, состояние семерых оценивается как тяжелое, восьми – средней тяжести. Остальные чувствуют себя удовлетворительно.

Сегодня, 14 апреля, стало известно о еще восьми заболевших, поэтому теперь общее количество зараженных достигло отметки в 93 человека.

- Лабораторией Центра гигиены и эпидемиологии по Свердловской области Роспотребнадзора коронавирус подтвержден у жителей Екатеринбурга, Полевского, Верхней Пышмы и Красноуфимска, - рассказали в оперштабе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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