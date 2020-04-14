На Урале грабитель проник в квартиру к пенсионерке и вынес оттуда газовую плиту и кухню

14 Апр 2020 2020-04-14T11:00:25+03:00

Все это он перепродал, а на вырученные деньги купил спиртное

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В Нижнем Тагиле, что в Свердловской области, минувшим днем росгвардейцы задержали мужчину, которого подозревают в краже кухонного гарнитура и газовой плиты из частной квартиры. О краже сообщила пенсионерка, которая там жила. По ее словам, ущерб составил порядка 25 тысяч.

- Вскоре вора задержали в подъезде того дома, где и произошла кража. Оказалось, что это 35-летний местный житель, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за кражи и угон, - рассказали в пресс-службе региональной Росгвардии. – По всей видимости, должных для себя выводов мужчина не сделал и снова принялся за старое.

Украденную кухню и плиту он перепродал, а на деньги купил алкоголь. Мужчину передали в руки полиции, где на него завели уголовное дело по статье «Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение». Теперь максимальное наказание, которое ему грозит, - до пяти лет тюрьмы. А все похищенное вернули пенсионерке.

ИСТОЧНИК KP.RU