Уральского бизнесмена, торговавшего нелегальными шубами, поймали на передаче взятки полицейскому

14 Апр 2020 2020-04-14T10:40:31+03:00

Мужчина хотел откупиться от силовиков, чтобы его магазин не закрыли после проверки Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Мужчина хотел откупиться от силовиков, чтобы его магазин не закрыли после проверки

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В Нижнем Тагиле под суд отправили местного бизнесмена, которого обвиняют даче взятки сотруднику полиции. В начале сентября прошлого года силовики проводили рейды по поиску ИП, которые торговали нелегальными товарами. И нашли магазин, в котором владелец продавал немаркированные меховые шубы.

- В дальнейшем ходе документирования оперативно-розыскных мероприятий и получения объяснений от владельца магазина, последний, находясь в служебной машине полицейских, предложил и лично передал оперуполномоченному ОЭБиПК незаконное денежное вознаграждение в размере 350 тысяч за противоправное бездействие – неизъятие меховых изделий, на которых нет маркировок, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Деньги бизнесмен сложил в вещевой ящик перед передним пассажирским сидением служебной машины. Но его вовремя остановили полицейские. Они зафиксировали передачу взятки и завели на мужчину уголовное дело, которое было направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU