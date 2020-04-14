Уральского бизнесмена, торговавшего нелегальными шубами, поймали на передаче взятки полицейскому
В Нижнем Тагиле под суд отправили местного бизнесмена, которого обвиняют даче взятки сотруднику полиции. В начале сентября прошлого года силовики проводили рейды по поиску ИП, которые торговали нелегальными товарами. И нашли магазин, в котором владелец продавал немаркированные меховые шубы.
- В дальнейшем ходе документирования оперативно-розыскных мероприятий и получения объяснений от владельца магазина, последний, находясь в служебной машине полицейских, предложил и лично передал оперуполномоченному ОЭБиПК незаконное денежное вознаграждение в размере 350 тысяч за противоправное бездействие – неизъятие меховых изделий, на которых нет маркировок, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.
Деньги бизнесмен сложил в вещевой ящик перед передним пассажирским сидением служебной машины. Но его вовремя остановили полицейские. Они зафиксировали передачу взятки и завели на мужчину уголовное дело, которое было направлено в суд.
ИСТОЧНИК KP.RU