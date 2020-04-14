2020-04-14T10:30:05+03:00
Происшествия

На Урале племянник обезвредил дядю-убийцу

Душегуб зарезал незнакомого ему мужчину после пьяного застолья
Олег ГАЛИМОВ
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Убийцу приговорили к 10 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режимаУбийцу приговорили к 10 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режимаФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Каменске-Уральском вынесли приговор 64-летнему мужчине, который прошлой весной убил знакомого своего племянника. Как рассказали «КП»- Екатеринбург в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, обвиняемый пришел в гости к родственнику, когда тот укладывал шифер на крыше.

- Подсудимый познакомился с мужчиной, находившимся у племянника, и предложил выпить за знакомство. Деньги на выпивку он дал племяннику, который сходил в магазин и купил водки и пива. Мужчины стали распивать спиртное. Во время распития между подсудимым и знакомым хозяина квартиры произошёл конфликт, который, однако, быстро прекратился, - пояснили в СУ СКР региона.

Когда уже казалось, что ссора позади, подсудимый проснулся и зарезал обидчика. Племянник попытался остановить дядю, но тот выбежал из дома и скрылся. Правда уйти далеко убийце не удалось, вскоре он упал на землю от усталости и его задержал племянник.

- Прибывшие медики, к сожалению, помочь потерпевшему уже ничем не смогли — он скончался от полученных повреждений. В свою очередь, злоумышленник, продолжавший находиться на месте ЧП, был задержан прибывшими по вызову стражами порядка, - добавили следователи.

Убийцу приговорили к 10 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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