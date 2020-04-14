Больше 10 тысяч пожилых свердловчан, сидящих на самоизоляции, позвонили на «горячие линии»

14 Апр 2020 2020-04-14T09:25:25+03:00

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Свердловские власти создали «горячие линии» - специально для одиноких пожилых людей, которые вынужденно сидят дома из-за режима самоизоляции. И с начала их работы на линии позвонили около 10 тысяч человек. Почти половина звонивших обращается за консультационной помощью.

- Кому-то нужно доставить продукты, купить лекарства, вынести мусор. В таких случаях плечо нуждающимся уральцам подставляют волонтеры и соцработники – за все время с начала введения ограничений они адресно отработали более 4,5 тысячи заявок, - рассказали в региональном штабе по борьбе с коронавирусом.

Напомним, что на сегодняшний день в Свердловской области официально зарегистрировано 85 заболевших COVID-19. При этом 37 уже полностью поправились и были выписаны из больницы. За остальными приглядывают медики ГКБ №40.

ИСТОЧНИК KP.RU