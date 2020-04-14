Счетная палата вернула в бюджет Екатеринбурга больше восьми миллионов

14 Апр 2020 2020-04-14T09:10:29+03:00

А сама деятельность ведомства обходится городской казне в 16 миллионов

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Сегодня в новом помещении ЦУМа проходит первое заседание Гордумы Екатеринбурга. На него пригласили и прессу. Как передает корреспондент «КП-Екатеринбург» разговор зашел о городском бюджете, и слово взяли представители Счетной палаты.

Оказалось, что за прошлый год ведомство вернуло в бюджет Екатеринбурга 8,7 миллионов рублей. После этого депутат Александр Колесников поинтересовался у представителя Счетной палаты Андрея Парунина, во сколько городской казне, в целом, обходится их деятельность. И выяснилось, что в 16 миллионов в год.

- То есть, вы в казну вернули 8 миллионов, а потратили на себя 16?! - уточнил Колесников.

Затем депутат назвал счетную палату «неизбежным злом, которая не приносит доход, но содержать мы их обязаны». И попросил представителя ведомства «перестать играть в Зою Космодемьянскую».

Счетная палата вернула в бюджет Екатеринбурга больше восьми миллионовФото: Евгений Стоянов

Депутат Константин Киселев поинтересовался:

- Будут ли у нас посадки по итогам проверки счетной палаты?

- Результаты проверок мы направляем в органы прокуратуры. Один материал уже передан в следственные органы, - ответил представитель Счетной палаты.

ИСТОЧНИК KP.RU