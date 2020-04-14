Счетная палата вернула в бюджет Екатеринбурга больше восьми миллионов
Сегодня в новом помещении ЦУМа проходит первое заседание Гордумы Екатеринбурга. На него пригласили и прессу. Как передает корреспондент «КП-Екатеринбург» разговор зашел о городском бюджете, и слово взяли представители Счетной палаты.
Оказалось, что за прошлый год ведомство вернуло в бюджет Екатеринбурга 8,7 миллионов рублей. После этого депутат Александр Колесников поинтересовался у представителя Счетной палаты Андрея Парунина, во сколько городской казне, в целом, обходится их деятельность. И выяснилось, что в 16 миллионов в год.
- То есть, вы в казну вернули 8 миллионов, а потратили на себя 16?! - уточнил Колесников.
Затем депутат назвал счетную палату «неизбежным злом, которая не приносит доход, но содержать мы их обязаны». И попросил представителя ведомства «перестать играть в Зою Космодемьянскую».
Счетная палата вернула в бюджет Екатеринбурга больше восьми миллионовФото: Евгений Стоянов
Депутат Константин Киселев поинтересовался:
- Будут ли у нас посадки по итогам проверки счетной палаты?
- Результаты проверок мы направляем в органы прокуратуры. Один материал уже передан в следственные органы, - ответил представитель Счетной палаты.
ИСТОЧНИК KP.RU