«Здорова, как космонавт»: волонтеры из Екатеринбурга ищут добрые руки щенку, у которого отказали задние лапки

14 Апр 2020 2020-04-14T08:59:58+03:00

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В конце того года мы рассказывали историю щенка Сальсы, которую выхаживали волонтеры из Екатеринбурга, из фонда «ЗООзащита». У малышки отказали здание лапы, поэтому ее заново учили ходить – буквально с нуля. И старания зоозащитников не прошли даром – Сальса смогла снова бегать, пусть не очень уверено, зато сама. И вот сейчас волонтеры ищут ей добрые руки.

- Сальса отличается от других песиков. Когда-то в жизни ей не повезло и на данный момент у нее есть неполадки с координацией движения. Но это пустяки для тех, кто не боится трудностей, - рассказали в фонде.

Сальсе всего полтора-два года. Она очень дружелюбная, целеустремленная и жизнерадостная собака, которая может найти контакт с кем угодно. А еще она очень предана тем, кто предан ей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/741131" frameborder="0"></iframe> Уральские волонтеры учат заново ходить собаку Сальсу.Видео: Анна Вайман

- Возможно ли полностью восстановить координацию Сальсы? Вопрос открытый. Врачи разводят руками. Покажет только время. Но то, что значительный прогресс есть – это факт! – Уверяют волонтеры.

Собака полностью обработана от внешних и внутренних паразитов и от клещей, стерилизована и чипирована. «Здорова, как космонавт», - рассказывают зоозащитники. И отмечают, что идеальным домом для нее стал бы частный дом с проживанием внутри и нескользкой поверхностью полов. Квартира тоже подойдет. Главное, чтобы были постелены ковры, чтобы Сальсе было бы удобней передвигаться.

Все вопросы можно задать Анастасии Вайман, которая вот уже несколько месяцев приглядывает за щенком: 8-965-521-99-23.

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ИСТОЧНИК KP.RU