14 Апр 2020 2020-04-14T08:36:29+03:00

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Полиция Екатеринбурга разыскивает очевидцев пожаров на Уктусе – минувшей ночью, 14 апреля, в соседних дворах на улице Олега Кошевого с периодичностью в несколько минут загорелись три машины.

- Информация о возгорании автомобилей в районе улицы Олега Кошевого поступила в отдел полиции № 13 ночью 14 апреля. На местах происшествий работают следственно-оперативные группы. От собственников двух транспортных средств поступили заявления, владелец одной машины пока не установлен. По факту возгораний сотрудниками полиции организованы оперативно-розыскные мероприятия, - рассказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

Сейчас полицейские разыскивают возможных очевидцев пожаров и лиц, причастных к ним. Граждан, обладающих какой-либо значимой информацией, просят обращаться в отдел полиции № 13 по телефонам: 8 (343) 356-42-13 либо 02.

ИСТОЧНИК KP.RU