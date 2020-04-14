В Екатеринбурге закрыли цветочный ларек и фермерский магазин из-за нарушения «карантина»

14 Апр 2020 2020-04-14T08:29:29+03:00

В Екатеринбурге на две недели закрыли цветочный ларек из-за нарушения «карантина» Фото: Мария ЛЕНЦ

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В Екатеринбурге суд закрыл на две недели цветочный магазин, который работал во время режима самоизоляции, вопреки указу губернатора. Ларек обнаружили 7 апреля сотрудники Роспотребнадзора во время штатной проверки.

- По факту был составлен протокол. Материалы дела об административном правонарушении были направлены для рассмотрения в суд, - отметили в пресс-службе Свердловского областного суда.

В итоге, суд решил наказать цветочный магазин и закрыть его на 13 суток. Напомним, что режим самоизоляции в регионе введен до 20 апреля. Кроме того, в Алапаевском районе приставы закрыли магазин «Фермер» на 10 суток – и тоже из-за нарушения режима самоизоляции.

- Владелец магазина не организовал меры по усилению дезинфекционного режима: не проводилась термометрия продавцов, реализующих товар, график проведения уборки помещений отсутствовал, уборка проводилась без необходимых дезинфицирующих растворов, отсутствовали бактерицидные лампы, - пояснили в пресс-службе УФССП России по Свердловской области.

Входные двери опломбировали и опечатали. А владельца предупредили об ответственности, если он вдруг продолжит работать нелегально.

ИСТОЧНИК KP.RU