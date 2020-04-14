Работники уральского предприятия несколько месяцев сидели без зарплаты

14 Апр 2020 2020-04-14T07:49:02+03:00

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Сотрудники уральского предприятия «Клевакинский» в Режевском районе несколько месяцев не получали зарплату за свою работу. Тогда в дело вмешался суд, который обязал выплатить все долги.

- Работодатель не выполнял своих обязательств по оплате труда, в результате чего судом было вынесено решение о взыскании с должника-организации зарплаты на общую сумму 793 тысяч рублей в пользу 21 сотрудника, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Свердловской области.

Пристав возбудил исполнительные производства, о чем и сообщил владельцу предприятия, однако зарплата так и не была выплачена. Тогда пристав обратил взыскание на деньги, которые находились на расчетных счетах предприятия. И только тогда долги перед сотрудниками были выплачены.

ИСТОЧНИК KP.RU