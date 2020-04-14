После апрельской грозы на Екатеринбург обрушился снегопад: что это значит

14 Апр 2020 2020-04-14T07:31:54+03:00

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Вчера в Екатеринбурге прошла первая апрельская гроза – явление очень редкое, которое наблюдается в регионе один раз в 4-5 лет. А все из-за циклона, пришедшего к нам с районов Нижнего Повольжья.

А сегодня утром екатеринбуржцы увидели за окном настоящий снегопад, хлопья которого будто простыней покрыли дорогу. Главный синоптик Уралгидрометцентра Галина Шепоренко объяснила, что это значит, и чего ждать дальше от капризной уральской погоды.

- Циклон, вызвавший сегодняшние грозы, пройдет через территорию Челябинской, Свердловской областей, вызовет в ближайшие двое суток осадки в виде дождя временами с мокрым снегом и кратковременное понижение температуры на этой территории и в соседнем Пермском крае, а также в Курганской области, - отметила синоптик. – Похолодание будет заметнее на севере и в горной зоне Свердловской области, где днем 14-16 апреля температура воздуха не превысит +4…8 тепла. Во второй половине недели на Урале потеплеет до +11…16, в выходные дни вероятен дождь.

Напомним, что начало недели в Екатеринбурге действительно обещали пасмурным и дождливым. Но, вместе с тем, теплым.

ИСТОЧНИК KP.RU