2020-04-14T07:18:11+03:00
Общество

Главврач больницы в Екатеринбурге самоизолировался после контакта с заболевшим коронавирусом

Две недели Владимир Кухаркин проведет дома
Мария Трапезникова
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Две недели Владимир Кухаркин проведет домаДве недели Владимир Кухаркин проведет домаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Главный врач ГКБ №14 в Екатеринбурге Владимир Кухаркин ушел на двухнедельную самоизоляцию из-за того, что контактировал с заболевшим коронавирусом. Как рассказали «КП-Екатеринбург» в региональном оперативном штабе по борьбе с COVID-19, медик попал в дальний круг контактов человека, у которого подтвердился диагноз.

- По существующим алгоритмам, лица из неближнего круга не госпитализируются и не самоизолируются, за ними только устанавливается медицинское наблюдение. Однако, принимая во внимание специфику работы, врач пошел на такую меру безопасности, как самоизоляция, - объяснили в оперштабе.

Напомним, что на сегодняшний день в Свердловской области официально зафиксировано 85 заболевших. Из них, к счастью, 37 человек уже полностью вылечились и были выписаны домой.

Кроме того, мы недавно писали, что в Екатеринбурге целую больницу №24 закрыли на карантин из-за того, что у нее обнаружили жительницу, у которой подтвердился диагноз на коронавирус. Весь персонал учреждения изолирован, а к больным не могут приходить даже родственники.

В Верхней Пышме у сотрудника ГИБДД заподозрили вирус, поэтому вся рота, в которой он работал (а это 53 человека!) были отправлены на самоизоляцию.

Кроме того, в екатеринбургском санатории «Бодрость», куда в начале года отправляли прибывших на Урал граждан Китая, накануне разместили военных, приехавших из российской базы в Таджикистане. Сейчас в санатории 65 человек, включая самих военных, их жен и детей. На самоизоляции они пробудут две недели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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