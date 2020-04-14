С разницей в несколько минут: в Екатеринбурге ночью в соседних дворах сгорели сразу три машины

14 Апр 2020 2020-04-14T08:31:41+03:00

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Минувшей ночью на Уктусе в Екатеринбурге, на улице Олега Кошевого, с разницей в несколько минут вспыхнули сразу три машины. Первый сигнал диспетчеры МЧС получили в 02:13: у «ГАЗели» огонь уничтожил кузов и моторный отсек. Возгорание потушили за две минуты.

Через 10 минут, в 02:23, диспетчеры получили еще один вызов с той же улицы: у легковушки Daewoo NEXIA горели также кузов и моторный отсек. Спасатели потушили пожар за две минуты и уехали.

А в 03:57 диспетчеры МЧС получили еще один, уже третий, вызов с той же улицы: на площади в 1 «квадрат» был поврежден огнем кузов у машины «ГАЗ». В этот раз пожар потушили местные жители, еще до прибытия спасателей.

- Информация о возгорании автомобилей в районе улицы Олега Кошевого поступила в отдел полиции № 13 ночью 14 апреля. На местах происшествий работают следственно-оперативные группы. От собственников двух транспортных средств поступили заявления, владелец одной машины пока не установлен. По факту возгораний сотрудниками полиции организованы оперативно-розыскные мероприятия, - рассказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

Сейчас полицейские разыскивают возможных очевидцев пожаров и лиц, причастных к ним. Граждан, обладающих какой-либо значимой информацией, просят обращаться в отдел полиции № 13 по телефонам: 8 (343) 356-42-13 либо 02.

ИСТОЧНИК KP.RU