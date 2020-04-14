2020-04-14T06:32:02+03:00
Общество

Куйвашев призвал уральцев жаловаться на грязные подъезды по «горячей линии»

Губернатор ответил на очередную серию вопросов о коронавирусе и самоизоляции
Мария Трапезникова
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Куйвашев призвал уральцев жаловаться на грязные подъезды по «горячей линии»Куйвашев призвал уральцев жаловаться на грязные подъезды по «горячей линии»Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Минувшим вечером губернатор Евгений Куйвашев ответил на очередную серию вопросов на своей странице в Instagram. Один из них был про грязные подъезды, в которых совсем не проводится дезинфекция.

- Меня удивляет, что управляющие компании до сих пор не наладили уборку таким образом, чтобы у жильцов не возникали вопросы по этому поводу, - посетовал губернатор. – Мы со своей стороны сейчас решаем вопрос дополнительного финансирования этих работ, чтобы исключить возможность прикрыть свое нежелание нормально работать ссылками на нехватку средств.

Глава региона попросил всех уральцев жаловаться на грязные и непродезинфецированные подъезды на «горячую линию», где все замечание учтут и передадут: 8 (343) 302-12-18.

ИСТОЧНИК KP.RU

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