Снимали по веб-камере: уральцы сыграли в фильме про самоизоляцию

14 Апр 2020 2020-04-14T06:15:00+03:00

В короткометражке они хотели высмеять халатность тех, кто не соблюдает режим

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Уральские актеры, совместно с режиссером Иваном Пшениным, сняли фильм про самоизоляцию и коронавирус в целом. Для этого им понадобились только веб-камеры.

Сюжет рассказывает про четырех членов семьи: маму, брата, сестру и бабушку, которые находится далеко друг от друга и сидят в изоляции. И только так они могут теперь общаться. И вот, во время разговора выясняется, что у одного из них – положительный тест на коронавирус. Из-за того, что многие не соблюдают меры безопасности.

Уральцы сняли короткометражку про смаоиоляцию.Видео: Иван Пшенин

- Команда с помощью фильма хочет заострить внимание на двух важных вещах: во-первых, высмеять халатность некоторых людей к соблюдению режима после длительного путешествия, - рассказал «КП-Екатеринбург» режиссер фильма, Иван Пшенин. – А во-вторых, актеры, из-за введения карантина, первыми потеряли любую возможность зарабатывать этим проектом мы хотели поддержать их, показав, что творить можно даже в такое непростое время.

Кстати, не так давно мы рассказывали про то, как житель Екатеринбурга снял лего-мультфильм про коронавирус и правила безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU