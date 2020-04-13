2020-04-13T20:08:35+03:00
Общество

Художник Тимофей Радя предложил екатеринбуржцам отгадать загадку, появившуюся на доме в районе автовокзала

Его новая работа несет в себе не один смысл
Алина СУРИНА
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Фото: instagram Тимофей РадиФото: instagram Тимофей Ради
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Художник Тимофей Радя предложил екатеринбуржцам отгадать загадку, появившуюся на доме в районе автовокзала. Его новая работа несет в себе не один смысл. Четыре слова, которые он разместил на баннере на Фурманова, 55 можно прочитать по-разному.

Тимофей Радя ранее уже размещал в городе надписи, заставляющие задуматься. Так в рамках Уральской индустриальной биеннале в 2017 году на крыше бывшего Приборостроительного завода появилась фраза «Кто мы? Откуда? Куда мы идем?». Художник также известен горожанам по оранжевым абажурам напротив Оперного театра, которые украшают фонари каждую зиму.

ИСТОЧНИК KP.RU

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