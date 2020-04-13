СвЖД фиксирует рост объемов грузов первой необходимости, доставленных с использованием ускоренного сервиса «Ночной экспресс»

13 Апр 2020 2020-04-13T18:51:15+03:00

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В марте-апреле 2020 года Свердловская железная дорога увеличила количество социально значимых и важнейших для поддержания экономики грузов, доставленных по технологии «Ночной экспресс». Сервис позволяет осуществлять доставку грузов на короткие расстояния в ночное время в составе регулярно курсирующих ускоренных поездов.

Услуга, в первую очередь, ориентирована на предприятия малого и среднего бизнеса, а также клиентов, имеющих сравнительно небольшие объемы грузов. В марте количество таких грузоотправителей увеличилось на 21 компанию (к февралю 2020-го), рост отправок составил 13,4%. В первой декаде апреля со станций СвЖД отправлено 38 контейнеров моющих и дезинфицирующих средств (за весь март 2020 года – 47 контейнеров), 52 контейнера с продовольствием (в марте – 137).

По маршруту Тюмень – Екатеринбург в марте – первой декаде апреля обеспечен рост перевозок грузов в контейнерах, лесных грузов, нефти и нефтепродуктов. Из Екатеринбурга в Тюмень и далее в направлении станций Сургутского региона выросли перевозки черных металлов. В Пермском регионе предприятия-производители увеличили отправку в ускоренных поездах химикатов и соды, удобрений, кокса.

В настоящее время ускоренные перевозки на регулярной основе осуществляются по маршрутам Тюмень – Екатеринбург – Тюмень, Пермь – Екатеринбург – Пермь, Екатеринбург – Нижний Тагил – Екатеринбург, Тюмень – Тобольск – Тюмень, Тюмень – Сургут – Тюмень, Екатеринбург – Челябинск. Прорабатывается вопрос курсирования «Ночных экспрессов» по маршруту Челябинск-Екатеринбург с дальнейшим формированием маршрутных поездов назначением на другие станции РФ.

Суть сервиса в том, что на станциях, имеющих технологическую возможность формирования вагонопотока в попутном направлении, вагоны разных грузоотправителей объединяются в организованные поезда, которые следуют по утвержденному расписанию. При этом по маршруту поезд следует ночью, когда инфраструктура менее загружена. А погрузка, формирование состава, передача грузополучателю по прибытию в пункт назначения производятся в дневное время. Все это позволяет сократить сроки доставки, рационально использовать ресурсы, оптимально интегрировать грузоперевозки в технологический цикл предприятий.

Важно, что воспользоваться сервисом могут клиенты, осуществляющие погрузку практически на любой станции СвЖД. На основании заявки железнодорожники организуют доставку данного груза на станцию формирования «Ночного экспресса» и включение в состав ускоренного поезда.