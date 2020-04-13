На Уралмаше несколько десятков домов остались без электричества

13 Апр 2020 2020-04-13T18:53:37+03:00

Электричество обещают вернуть в дома не больше чем через час Фото: Алексей БУЛАТОВ

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На Уралмаше сегодня вечером несколько десятков домов остались без электричества. Света нет в квадрате улиц Кировоградская-Ильича-Победы. По словам энергетиков технологическое нарушение было зафиксировано в распределительной сети 6 киловольт в восемь вечера.

- Персонал компании «Россети Урал» находится на месте инцидента, - рассказали в пресс-службе энергетической компании. - Ситуация находится на контроле. Технологическое нарушение точечное. Системная надёжность электроснабжения города и района не нарушена.

Жителей домов, оказавшихся без света, переключат на резервные схемы электроснабжения. На это потребуется не более одного часа. Сейчас 50-ти процентам жителей электричество уже подключили.

ИСТОЧНИК KP.RU