На Уралмаше несколько десятков домов остались без электричества
На Уралмаше сегодня вечером несколько десятков домов остались без электричества. Света нет в квадрате улиц Кировоградская-Ильича-Победы. По словам энергетиков технологическое нарушение было зафиксировано в распределительной сети 6 киловольт в восемь вечера.
- Персонал компании «Россети Урал» находится на месте инцидента, - рассказали в пресс-службе энергетической компании. - Ситуация находится на контроле. Технологическое нарушение точечное. Системная надёжность электроснабжения города и района не нарушена.
Жителей домов, оказавшихся без света, переключат на резервные схемы электроснабжения. На это потребуется не более одного часа. Сейчас 50-ти процентам жителей электричество уже подключили.
ИСТОЧНИК KP.RU