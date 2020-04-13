Евгений Куйвашев не знает, отменят ли «Ночь музыки» и «Ночь музеев» из-за пандемии коронавируса
Евгений Куйвашев не знает, отменят ли «Ночь музыки» и «Ночь музеев» из-за пандемии коронавируса. Губернатор Свердловской области, отвечая на вопросы в своем Instagram, написал, что считает, что говорить об этом пока рано. Пока указ президента об ограничительных мерах в России из-за пандемии Covid-19 действует до 30 апреля.
При этом если что-то изменится, по словам главы региона, в сложившейся ситуации сфера культуры уже показала, что готова к подобным вызовам.
- Наши театры, музеи и библиотеки не просто работают, предоставляя свердловчанам онлайн прекрасный контент, но и придерживаются ранее составленных графиков, - написал Евгений Куйвашев.
Евгений Куйвашев отметил, что жителей области обязательно проинформируют о решениях, связанных с организацией и проведением мероприятий запланированных на май и июнь. Губернатор рассказал, что сейчас организаторы «Библионочи», которая должна пройти 25 апреля, готовы провести ее в удаленном режиме.
ИСТОЧНИК KP.RU