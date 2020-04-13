13 Апр 2020 2020-04-13T18:21:43+03:00

Пока все мероприятия, запланированные на май и апрель не отменяют Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор считает, что говорить об этом пока рано

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Евгений Куйвашев не знает, отменят ли «Ночь музыки» и «Ночь музеев» из-за пандемии коронавируса. Губернатор Свердловской области, отвечая на вопросы в своем Instagram, написал, что считает, что говорить об этом пока рано. Пока указ президента об ограничительных мерах в России из-за пандемии Covid-19 действует до 30 апреля.

При этом если что-то изменится, по словам главы региона, в сложившейся ситуации сфера культуры уже показала, что готова к подобным вызовам.

- Наши театры, музеи и библиотеки не просто работают, предоставляя свердловчанам онлайн прекрасный контент, но и придерживаются ранее составленных графиков, - написал Евгений Куйвашев.

Евгений Куйвашев отметил, что жителей области обязательно проинформируют о решениях, связанных с организацией и проведением мероприятий запланированных на май и июнь. Губернатор рассказал, что сейчас организаторы «Библионочи», которая должна пройти 25 апреля, готовы провести ее в удаленном режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU